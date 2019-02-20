Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
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В Политехническом колледже НовГУ прошел региональный тур Международной олимпиады по веб-программированию
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В политехническом колледже НовГУ сегодня прошел региональный тур международной олимпиады по веб-программированию. Участие в нем приняли десять человек - это студенты новгородских высших и средних учебных заведений. Задания конкурса предусматривают не только умение работать с компьютером, но и решение реальных проблем, с которыми сталкиваются профессиональные программисты. Например, в одной из популярных программ ребятам требовалось посчитать время авиарейса, учитывая скорость самолета, часовые пояса и другие обстоятельства перелета. Победитель сегодняшнего этапа теперь представит Великий Новгород в Москве, где 23 марта состоится финал олимпиады.
Победитель сегодняшнего этапа в качестве приза получит смартфон. А уже в Москве, как и все участники финала, сможет посетить офис "1С" - одной из крупнейших IT компаний России.



20.02.2019 17:01 











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