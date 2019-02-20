



В Великом Новгороде состоялось официальное открытие финала кубка России по фигурному катанию Ирина Демендеева



Фото Торжественное мероприятие в этот раз решили совместить с церемонией награждения спортсменов, уже завершивших свои выступления на турнире. Заслуженные награды получили лучшие танцевальные пары.

Вот они - надежды нашей страны - кандидаты и мастера спорта, выступавшие в парах в дисциплине "Танцы на льду". 2 дня фигуристы радовали нас своими программами. И теперь получают заслуженные награды. Первое место среди кандидатов в мастера спорта достается Ирине Хаврониной и Дарио Чиризано. Среди мастеров спорта лучшими становятся Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Их основные конкуренты - Бетина Попова и Сергей Морозов отстали от них почти на 13 баллов из-за ошибки в произвольном танце.

Официальная церемония открытия финала кубка России заняла считанные минуты. Представитель фигуристов поблагодарил организаторов за теплый прием, а новгородские власти выразили надежду, что наш город еще не раз примет такие серьезные соревнования.

К сожалению, узнать секреты именитых спортсменов маленькие новгородские фигуристки не успели. Сразу после награждения гости начали разъезжаться по домам. Они, видимо, рассчитывали проскочить к автобусам незамеченными, но не тут-то было. Дети уже караулили их в фойе с подарками и просьбами об автографах и фотографиях на память.

Добавим, что самые зрелищные выступления нас ожидают в четверг. На новгородский лед должны выйти Евгения Медведева, Станислава Константинова, Елизаветта Туктамышева и многие другие звезды фигурного катания.



