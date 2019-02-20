



В Новгородской области появится новый железнодорожный маршрут: «Петрозаводск – Великий Новгород – Псков» Анжелика Королева



Фото Железнодорожное сообщение между Великим Новгородом и Псковом (о чем пассажиры не переставали просить с 2013-го года) восстановлено! Первая «Ласточка» выйдет на маршрут Петрозаводск – Великий Новгород – Псков уже 22 февраля. И будет курсировать ежедневно. С отправлением из Петрозаводска в 10.44, остановкой в Великом Новгороде в 16.56 и прибытием во Псков в 22.34. Обратно поезд стартует в 11.26, к 16.48 на нем можно добраться до Новгорода, и в 0.24 финишировать в столице Карелии.

Билеты на новый маршрут, уже, конечно, в продаже. Доступны за 90 суток до даты выезда. Удовольствие добраться на скоростном электропоезде «Ласточка» из Петрозаводска в Псков обойдется в 695 рублей, из столицы Карелии в Великий Новгород – в 462 рубля, от нас до Пскова – в 233. Путешествие можно совершить как эконом, так и бизнес-классом, вторая возможность, понятно, дороже. К слову, для пассажиров действуют спецпредложения, сэкономить, к примеру, можно, оформив билеты «туда-обратно».

Познакомиться с составом лично новгородцы, напомним, смогут 22-го февраля. Желающие опробовать новый маршрут точно найдутся. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона интересовался - продано уже четверть мест. Кстати, сообщение «Петрозаводск – Псков» одно из во всех смыслах последних совместных достижений Новгородского правительства и РЖД. Не задействованным остается только железнодорожный путь из областного центра до Пестово и Хвойной.



