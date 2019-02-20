Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В Новгородской области появится новый железнодорожный маршрут: «Петрозаводск – Великий Новгород – Псков»
Анжелика Королева
Фото 
Железнодорожное сообщение между Великим Новгородом и Псковом (о чем пассажиры не переставали просить с 2013-го года) восстановлено! Первая «Ласточка» выйдет на маршрут Петрозаводск – Великий Новгород – Псков уже 22 февраля. И будет курсировать ежедневно. С отправлением из Петрозаводска в 10.44, остановкой в Великом Новгороде в 16.56 и прибытием во Псков в 22.34. Обратно поезд стартует в 11.26, к 16.48 на нем можно добраться до Новгорода, и в 0.24 финишировать в столице Карелии.
Билеты на новый маршрут, уже, конечно, в продаже. Доступны за 90 суток до даты выезда. Удовольствие добраться на скоростном электропоезде «Ласточка» из Петрозаводска в Псков обойдется в 695 рублей, из столицы Карелии в Великий Новгород – в 462 рубля, от нас до Пскова – в 233. Путешествие можно совершить как эконом, так и бизнес-классом, вторая возможность, понятно, дороже. К слову, для пассажиров действуют спецпредложения, сэкономить, к примеру, можно, оформив билеты «туда-обратно».
Познакомиться с составом лично новгородцы, напомним, смогут 22-го февраля. Желающие опробовать новый маршрут точно найдутся. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона интересовался - продано уже четверть мест. Кстати, сообщение «Петрозаводск – Псков» одно из во всех смыслах последних совместных достижений Новгородского правительства и РЖД. Не задействованным остается только железнодорожный путь из областного центра до Пестово и Хвойной.

20.02.2019 17:39 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2019 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .