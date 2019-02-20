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Возбуждены два уголовных дела, связанных с мошенничеством и нецелевым расходованием бюджетных средств при создании кластера "Старорусский"
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Правоохранительными органами Новгородской области возбуждены два уголовных дела, связанных с мошенничеством и нецелевым расходованием бюджетных средств при создании туристско-рекреационного кластера "Старорусский". Сотрудники прокуратуры установили, что директор муниципального учреждения потратил часть выделенных средств на ремонт дорог, что не относится к созданию кластера.
На основании прокурорской проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Еще одно уголовное дело, связанное с созданием кластера "Старорусский", возбуждено по факту мошенничества. Установлено, что при реконструкции площади Революции, часть площадки вымощена обычным полнотелым кирпичом, вместо заявленного по документам особо прочного клинкерного. Сумму хищения правоохранители оценили почти в 3 миллиона рублей. В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.

20.02.2019 17:45 











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