



В Чудово впервые приехал десант врачей Санкт-Петербургского Государственного педиатрического университета Аэлита Тошкина



Фото Приезд врачей стал возможен благодаря договоренности этого медицинского учреждения с областным Министерством здравоохранения. Соглашение призвано решить проблему нехватки в районах специалистов узкого профиля.

В этот день все дороги в Чудово вели в Центральную районную больницу, где с утра и до последнего пациента принимали взрослых и детей две выездные бригады лучших врачей северной столицы. Особенно оживленно было в детском отделении. На прием к ортопеду, хирургу, офтальмологу, лору и неврологу записалось более 100 маленьких пациентов.

Трехлетний Дамдыш не боится ни строгих врачей, ни телекамеры. Все ему в радость, только вот мама печалится - для своего возраста мальчик мало говорит. Питерский невролог тщательно обследует малыша и не видит никаких серьезных отклонений, советуя больше заниматься с ребенком и записаться к логопеду. А в это время в больничном коридоре оживленно и без нервотрепки. Прием к врачам идет по номеркам с конкретным временем. Для каждого чудовца получить консультацию высококлассных врачей из Санкт-Петербурга - событие уникальное. Раньше с больными детьми приходилось ездить в Великий Новгород или Санкт-Петербург. А сегодня врачи сами приехали к ним.

Себя питерские врачи уже назвали шефами новгородских пациентов. При своей основной загруженности они будут стараться ездить в новгородские командировки и вести своих больных. Эндокринолог Анна Шаповалова успевает заниматься наукой, преподавать на кафедре Университета и лечить пациентов, причем не только в Санкт-Петербурге.

По итогам выездного десанта врачей десятки чудовцев получили консультации и узнали свой диагноз. Одним назначили лекарства, других направили на оперативное лечение в Великий Новгород и Санкт-Петербург.



