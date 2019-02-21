



Представители проекта "Народный контроль" отправились в очередной рейд Елена Пилосова



Фото Рогатица, дом 14А. Это первый адрес, по которому наведался Народный контроль. В Великом Новгороде зарегистрированы всего шесть микрокредитных компаний. Три из них: «Союз», «Верный шаг» и «Легато» расположены как раз в одном здании. Поднимаемся на второй этаж. Признаков офиса работы с клиентами не видим. Но руководитель проекта "Народный контроль" Александр Прокофьев, все-таки, пытается выяснить, выдают ли эти компании кредиты новгородцам и на каких условиях. В ответ, запертые двери и предложение связаться с руководством.

Как пояснила представитель микрокредитной компании, в этом здании сидят только сотрудники централизованной бухгалтерии. Так что о какой-либо непосредственной работе с клиентами речь не идет.

Цель нового рейда Народного контроля, конечно, касается не адресов массовой регистрации микрокредитных компаний. Такие подробности всплывают уже во время визита. Главная задача - посмотреть, насколько организации добросовестно работают с населением. 28 января вступили в силу поправки в федеральный закон, по которым процентная ставка по потребительскому кредиту не может превышать 1,5 процента в день. А на займ не выше 10 тысяч рублей сроком не более 15 дней начисление процентов вообще теперь не предусмотрено. Народный контроль и решил выяснить, соблюдаются ли эти требования? Сделать это по первому адресу не удалось. Проверяющие отправились на второй - Славную, 46, по которому также числятся сразу две микрокредитные компании.

В компании "Дунай" народный контроль тоже встретили не приветливо. Но показать документы, все-таки, согласились, правда, за закрытыми дверями для журналистов. Утверждали, что закон никак не нарушают. Если общественники хотят увидеть договоры и другие документы, то это можно сделать в любом офисе выдачи микрозаймов. Они есть, в том числе, и в некоторых районах Новгородской области.

Так что свои рейды по микрокрофинансовым организациям народный контроль продолжит. Тем более в Новгородской области есть еще и офисы таких федеральных компаний как "Деньга", "Деньги в руки". Да и для бизнеса подобные визиты - хорошая возможность проверить добросовестную конкуренцию, добавил уполномоченный по правам предпринимателей Юрий Михайлов.



