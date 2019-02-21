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Городская полиция озвучила итоги работы за прошлый год
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Городская полиция сегодня озвучила итоги работы за прошлый год. С цифрами журналистов познакомил начальник городского УМВД Сергей Максимов. Статистика и радовала (например, 100-процентной раскрываемостью убийств), и огорчала (как ростом зарегистрированных преступлений в целом - в сравнении с предыдущим годом их стало больше на 2%, так и куда более серьезной динамикой по отдельным видам).
В общем объеме совершенных в городе преступлений преобладали кражи и мошенничества. В статистике на их долю пришлось 34 и 30 процентов соответственно. Несмотря на многочисленные предупреждения, новгородцы продолжали пускать в дом посторонних и отдавать им деньги с верой в замену оборудования или денежную реформу, а также переводить средства на просьбу по телефону «Мама, я попал в беду». По-прежнему доверяют люди и непроверенным интернет-магазинам, получая сковородки вместо стиральных машин и шариковые ручки вместо утюгов. А между тем мошенники продолжают придумывать новые способы отъема денег у населения.
В общем, впереди еще немало работы, в том числе профилактической. Надежда здесь и на журналистов тоже. К слову, за уже проделанную работу представителей СМИ сегодня ждали награды. Благодарственное письмо от начальника городской полиции вручили и коллективу телекомпании «Славия».


21.02.2019 17:41 











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