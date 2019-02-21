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Удержать людей и привлечь инвесторов - такую задачу ставит перед собой руководство Шимского района
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Удержать людей и привлечь инвесторов - такую задачу ставит перед собой руководство Шимского района. Планы по их реализации сегодня были озвучены на выездном заседании регионального правительства. В числе мер - налоговые льготы и ставка на сельское хозяйство, причем как отрасль, так и часть турбизнеса. Проектами агротуризма уже заинтересовались несколько фермеров района. В числе хороших новостей - увеличение коек дневного стационара и ремонт дороги Медведь-Батецкий. К слову, о дорогах сегодня вспомнили и в контексте предстоящей распутицы.
Зашел разговор и о строительстве детсадов в деревне Мойка Батецкого района и в Окуловке. По последнему сейчас устраняют замечания и надеются, что федеральные деньги из-за затягивания сроков не заберут. Решение по Мойке сейчас принимается в минстрое. Если ответ будет положительным и деньги выделят из федерального бюджета, то детсад может появиться уже в 2020 году.


21.02.2019 19:49 











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