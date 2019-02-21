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|Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным
Сегодня Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, в ходе которой обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе.
Андрей Никитин также рассказал президенту о ходе дорожного строительства, создании условий для привлечения инвестиций и мерах по повышению зарплаты в социальной сфере. Особое внимание на встрече было уделено состоянию здравоохранения в Новгородской области.
Как отметил Андрей Никитин, основной вызов для региональной власти находится именно в существенном изменении качества здравоохранения в регионе.
|21.02.2019 19:50
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