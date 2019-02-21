



Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным



Фото Сегодня Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, в ходе которой обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе.

Андрей Никитин также рассказал президенту о ходе дорожного строительства, создании условий для привлечения инвестиций и мерах по повышению зарплаты в социальной сфере. Особое внимание на встрече было уделено состоянию здравоохранения в Новгородской области.

Как отметил Андрей Никитин, основной вызов для региональной власти находится именно в существенном изменении качества здравоохранения в регионе.





