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Рослесхоз просит уволить с должности первого заместителя министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии области Анатолия Кудрицкого


Фото 
Федеральное агентство лесного хозяйства(Рослесхоз) внесло представление Губернатору Андрею Никитину об освобождении от должности первого заместителя министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области Анатолия Кудрицкого. Инициатива Рослесхоза стала первым фактом реализации Федерального закона, согласно которому с 1 января этого года ведомство получило право вносить высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации представления об освобождении от должности его заместителей и руководителей органов исполнительной власти в случаях ненадлежащего исполнения переданных им полномочий. Рослесхозом в Новгородской области были выявлены нарушения закона, которые привели к совершению необоснованных рубок древесных насаждений. По мнению Рослесхоза, Анатолий Кудрицкий, являясь ответственным за исполнение на территории региона переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, не обеспечил их надлежащее исполнение.

22.02.2019 18:22 











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