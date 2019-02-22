



Рослесхоз просит уволить с должности первого заместителя министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии области Анатолия Кудрицкого



Фото Федеральное агентство лесного хозяйства(Рослесхоз) внесло представление Губернатору Андрею Никитину об освобождении от должности первого заместителя министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области Анатолия Кудрицкого. Инициатива Рослесхоза стала первым фактом реализации Федерального закона, согласно которому с 1 января этого года ведомство получило право вносить высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации представления об освобождении от должности его заместителей и руководителей органов исполнительной власти в случаях ненадлежащего исполнения переданных им полномочий. Рослесхозом в Новгородской области были выявлены нарушения закона, которые привели к совершению необоснованных рубок древесных насаждений. По мнению Рослесхоза, Анатолий Кудрицкий, являясь ответственным за исполнение на территории региона переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, не обеспечил их надлежащее исполнение.



