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В Великом Новгороде завершился финал Кубка России по фигурному катанию, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены страны
Ирина Демендеева
Фото 
В Великом Новгороде сегодня завершился финал Кубка России по фигурному катанию, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены страны. Соревнования в Ледовом дворце продолжались пять дней, но билеты на них раскупили практически сразу с момента старта продаж.
Ледовый дворец Великого Новгорода, пожалуй, еще никогда не принимал такого количества спортивных звезд. Евгения Медведева, Елизавета Туктомышева, Станислава Константинова... раньше выступления этих фигуристок новгородцы могли видеть лишь по телевизору. И вот он, шанс понаблюдать за ними вживую. Неудивительно, что в заключительный день соревнований в Ледовом дворце был аншлаг.
Вчера, после короткой программы, лидировала Евгения Медведева. Сегодня из-за ошибки в каскаде победу начали было пророчить ее соперницам - Елизавете Туктомышевой или Станиславе Константиновой. И все же двукратная чемпионка Мира по сумме баллов вырвалась вперед. Кстати, узнала она о своей победе от журналистов после того, как объяснила свою досадную ошибку.
Через несколько дней тренерский совет примет окончательное решение, кому же выпала честь представлять Россию на Чемпионате Мира в Японии. Евгения Медведева встретит эту новость в Торонто, куда она возвращается уже завтра. Впрочем, поклонники именитой фигуристки уверены, что в японскую Сайтаму отправят именно Евгению. Фанаты, кстати, еще долго дежурили у Ледового дворца в надежде взять автограф и сфотографироваться со своим кумиром.

22.02.2019 19:35 











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