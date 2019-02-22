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Пространство коллективной работы «Точка кипения – Великий Новгород» открылось на 7 этаже театра драмы
Анжелика Королева
Фото 
Пространство коллективной работы «Точка кипения – Великий Новгород» открылось сегодня на 7-ом этаже Театра Драмы. Подобные коворкинг-центры, формат которых разработан Агентством стратегических инициатив, до сегодняшнего дня действовали в 19-ти городах России.
Открытие 20-ой «Точки кипения» в Великом Новгороде проходило, естественно, не без участия высоких гостей. Пространства коллективной работы начали появляться в стране с подачи Агентства стратегических инициатив, так что в Театре сегодня и гендиректор АСИ Светлана Чупшева, и спецпредставитель Президента по вопросам цифрового и технологического развития, он же - один из авторов Национальной технологической инициативы, он же – идеолог «Точек кипения» Дмитрий Песков. Наше 20-ое открытие далеко не последнее, есть сведения, что инициаторы замахнулись на сотню, тем более, что регионы, по их информации, хотят. Однако главный критерий в этом случае - не желание губернаторов, а готовность людей. Новгородцы – готовы!
«Точка кипения» – пространство (в Новгороде, к слову, около пятисот квадратных метров) для коллективной работы, где можно совершенно бесплатно проводить семинары, лекции, переговоры, обсуждать совместные проекты, обмениваться опытом, в том числе дистанционно, с другими регионами. Ограничения, конечно, есть. Мероприятия в этой точке должны проходить без политики, религии, алкоголя и коммерции. Оператором площадки может быть кто угодно, у нас эту дополнительную нагрузку взвалили на себя региональное правительство с Новгородским университетом.
Кстати, как будет справляться с новыми задачами много лет пустовавшее пространство театра, когда-то известное новгородцам как «Седьмое небо», стало понятно уже сегодня. Как по числу участников (зарегистрировались более семисот, из 11-ти российских городов), так и по программе - мероприятия, начавшиеся еще до официального открытия «Точки кипения», расписаны уже на две недели вперед.


22.02.2019 19:37 











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