



В областной филармонии прошло торжественное собрание, посвященное Дню защитника отечества



Фото Сегодня в областной филармонии прошло торжественное собрание, посвященное Дню защитника отечества. Собравшиеся чествовали ветеранов, отстоявших нашу Родину в годы войны, военнослужащих, стоящих сейчас на страже безопасности, говорили о развитии патриотизма и отмечали, что этот самый патриотизм не только в подвигах, но и в будничной, не всегда заметной работе на благо своей страны.

В этот день военнослужащим вручали награды: медали "За вклад в развитие Новгородской области" и "Новгородская слава", почетные грамоты и благодарности губернатора. Также отдельно отметили тех, кто внес значительный вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Новгорода от фашистов.







