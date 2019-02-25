



В Великом Новгороде мини-футбольный клуб «Деловой партнер» в рамках первенства высшей лиги принимал легендарный «Спартак» Юрий Левиков



Фото Вот это встреча так встреча! Автобус с московскими футболистами приветствовали болельщики с файерами в руках, спартаковские кричалки сыпались одна за другой.

Перед матчем на трибунах спортзала – аншлаг. Болельщики красно-белых доставали флаги и готовились поддерживать свою команду.

Во многом, благодаря болельщикам, эта игра превратилась в настоящий перфоманс. По всей видимости, футболисты «Спартака» действительно не чувствовали, что играют в гостях.

С первых минут игра пошла на встречных курсах, команды отвечали атакой на атаку. И пусть спустя 3 минуты после начала матча московский «Спартак» вышел вперед, футболисты «Делового партнера» и не думали сдаваться. Если бы им хватало точности и везения в завершающей стадии атак, счет к середине встречи мог бы быть как минимум равным. После первых 25 минут на табло так и застыли цифры 0-1, болельщики «Спартака», среди которых были, как новгородцы, так и москвичи, тверичи и даже гости из далекой Ухты, сорвали голоса, но все равно не умолкали ни на минуту.

Второй тайм получился более результативным, спартаковцы порадовали своих болельщиков еще четырьмя забитыми мячами, в то время, как футболистам Делового партнера не удалось забить даже гол престижа, на который они, несомненно, наиграли. Итог: 5-0 в пользу московского «Спартака». Следующий матч в высшей лиге российского мини-футбола Деловой партнер проведет 9 марта, также дома с рязанской командой «Элекс-Фаворит».





