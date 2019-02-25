



Демянский район отметил 76-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков Максим Петров



Фото Одним из главных событий этого дня стал военно-исторический фестиваль "Демянский плацдарм". Реконструкторы из разных городов нашей страны наглядно показали, как добывалась эта победа.

Полевая кухня, тяжелая военная техника, экипировка и оружие времен Великой Отечественной - в День освобождения Демянска здесь вновь воссоздали атмосферу военного времени. Все можно посмотреть вблизи и даже потрогать и, конечно, узнать что-то новое. Этот немецкий полугусеничный бронетранспортер 76 лет назад участвовал в боях под Демянском. Поисковики нашли его совсем неподалеку отсюда, привели в порядок, отремонтировали и сегодня его место в коллекции музея бронетехники.

Вместе с местными жителями технику рассматривают и изучают люди в военной форме того времени. В Демянск приехали реконструкторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Ярославля. Оружие в руках самое что ни на есть настоящее. Разве что стреляет холостыми патронами.

А вот и те самые условные немцы. Они приехали еще накануне. И чтобы хоть немного ощутить атмосферу военного времени, даже решились переночевать в землянке.

Те же землянки, полевой госпиталь, лагерь красноармейцев. Все это тоже можно было увидеть. А здесь, в гуще леса все желающие знакомились с бытом партизан.

Партизаны сыграли немалую роль в истории Демянского плацдарма. Вот и сегодня они первыми выходят в бой, положив начало масштабной реконструкции...

В основе условного боя - события 1943 года, когда здесь проходила наступательная операция "Полярная звезда". 21 февраля от оккупантов был освобожден Демянск, а спустя еще пару дней и весь Демянский район. За неделю кровопролитных боев красноармейцы освободили больше трехсот населенных пунктов, в плен попали три тысячи немецких солдат и офицеров, еще около десяти тысяч были убиты. Немецкое командование в последствие расценило разгром своих войск катастрофическим.

После часа показательных боев реконструкция завершилась традиционным русским кличем "УРА!". Вместе с реконструкторами ликовала и публика. Еще бы, такого здесь прежде не видели. Но организаторы уже намекнули, что это только начало.





