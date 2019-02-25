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Демянский район отметил 76-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Максим Петров
Фото 
Одним из главных событий этого дня стал военно-исторический фестиваль "Демянский плацдарм". Реконструкторы из разных городов нашей страны наглядно показали, как добывалась эта победа.
Полевая кухня, тяжелая военная техника, экипировка и оружие времен Великой Отечественной - в День освобождения Демянска здесь вновь воссоздали атмосферу военного времени. Все можно посмотреть вблизи и даже потрогать и, конечно, узнать что-то новое. Этот немецкий полугусеничный бронетранспортер 76 лет назад участвовал в боях под Демянском. Поисковики нашли его совсем неподалеку отсюда, привели в порядок, отремонтировали и сегодня его место в коллекции музея бронетехники.
Вместе с местными жителями технику рассматривают и изучают люди в военной форме того времени. В Демянск приехали реконструкторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Ярославля. Оружие в руках самое что ни на есть настоящее. Разве что стреляет холостыми патронами.
А вот и те самые условные немцы. Они приехали еще накануне. И чтобы хоть немного ощутить атмосферу военного времени, даже решились переночевать в землянке.
Те же землянки, полевой госпиталь, лагерь красноармейцев. Все это тоже можно было увидеть. А здесь, в гуще леса все желающие знакомились с бытом партизан.
Партизаны сыграли немалую роль в истории Демянского плацдарма. Вот и сегодня они первыми выходят в бой, положив начало масштабной реконструкции...
В основе условного боя - события 1943 года, когда здесь проходила наступательная операция "Полярная звезда". 21 февраля от оккупантов был освобожден Демянск, а спустя еще пару дней и весь Демянский район. За неделю кровопролитных боев красноармейцы освободили больше трехсот населенных пунктов, в плен попали три тысячи немецких солдат и офицеров, еще около десяти тысяч были убиты. Немецкое командование в последствие расценило разгром своих войск катастрофическим.
После часа показательных боев реконструкция завершилась традиционным русским кличем "УРА!". Вместе с реконструкторами ликовала и публика. Еще бы, такого здесь прежде не видели. Но организаторы уже намекнули, что это только начало.


25.02.2019 16:23 











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