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Алексей Тарасов назначен исполняющим обязанности главного врача Центральной городской клинической больницы
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Алексей Тарасов назначен исполняющим обязанности главного врача Центральной городской клинической больницы. Сегодня нового руководителя коллективу представила министр здравоохранения Антонина Саволюк. С деятельностью первой клиники Алексей Тарасов уже знаком. После учебы в Новгородском университете и ординатуры он работал здесь ЛОР-врачом, затем - заведующим отделением. Профессиональная переподготовка и руководящий опыт позволили молодому специалисту возглавить Батецкую ЦРБ. В последнее время Алексей Тарасов занимал должность главного врача Симферопольской больницы скорой помощи. Перед началом первого трудового дня Антонина Саволюк пожелала руководителю успехов на новом месте работы и обозначила первостепенные задачи.
Алексей Тарасов свою работу в должности главного врача ЦГКБ намерен начать с посещения десяти подведомственных учреждений и знакомства с коллективом.
Антонина Саволюк также рекомендовала новому руководителю обратить более пристальное внимание на кадровую обеспеченность медучреждений и более тесно сотрудничать в этом вопросе с Институтом медицинского образования Новгородского университета.
25.02.2019 16:27 











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