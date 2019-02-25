



Алексей Тарасов назначен исполняющим обязанности главного врача Центральной городской клинической больницы



Фото Алексей Тарасов назначен исполняющим обязанности главного врача Центральной городской клинической больницы. Сегодня нового руководителя коллективу представила министр здравоохранения Антонина Саволюк. С деятельностью первой клиники Алексей Тарасов уже знаком. После учебы в Новгородском университете и ординатуры он работал здесь ЛОР-врачом, затем - заведующим отделением. Профессиональная переподготовка и руководящий опыт позволили молодому специалисту возглавить Батецкую ЦРБ. В последнее время Алексей Тарасов занимал должность главного врача Симферопольской больницы скорой помощи. Перед началом первого трудового дня Антонина Саволюк пожелала руководителю успехов на новом месте работы и обозначила первостепенные задачи.

Алексей Тарасов свою работу в должности главного врача ЦГКБ намерен начать с посещения десяти подведомственных учреждений и знакомства с коллективом.

Антонина Саволюк также рекомендовала новому руководителю обратить более пристальное внимание на кадровую обеспеченность медучреждений и более тесно сотрудничать в этом вопросе с Институтом медицинского образования Новгородского университета.





