



В Новгородской мэрии чиновники рассказали журналистам о противопаводковых мероприятиях Анжелика Королева



Фото На календаре почти весна, на улицах тоже, время готовиться к паводку. Впрочем, по предварительным прогнозам Гидрометцентра больших неприятностей новгородцам большая вода в этом году принести не должна.

Вода в Волхове, напомнил журналистам начальник Управления по делам ГО и ЧС Великого Новгорода Игорь Путятин, поднималась и выше, и гораздо выше: 1966 год – 766 сантиметров, 1999-ый – 707, 2011-ый – 646. Сопоставимый с прогнозируемым прошлогодний уровень 590 сантиметров серьезных проблем не доставил. Однако, сидеть, сложа руки, не стоит. Превентивные меры необходимы. 580-620 сантиметров для Волхова, и 590-630 для Ильменя – уровни «близкие к критическим». В зоне подтопления среди прочих территорий могут оказаться отдельные дворы частного сектора: на Рабочей, Хутынской, Державина, Панкратова-Рогатице, Сырковском и Юрьевском шоссе.

Задачи поставлены и перед задействованными в противопаводковых мероприятиях организациями. С глубокими весенними лужами на улицах города, что называется, не покладая рук трудятся работники «Водоканала». Они рассказали журналистам, что прежде, чем заняться своей работой (прочисткой ливневой канализации), вынуждены выполнять чужую, откапывая люки из-под снега и очищая их ото льда. Только после этого можно будет приступить к непосредственным обязанностям – вычищать колодцы и промывать трубопроводы. На плохо убранный город в этом сезоне разве только они еще и не жаловались.





