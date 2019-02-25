



Губернатор Андрей Никитин встретился с молодыми мамами



Фото В преддверие заседания рабочей группы Госсовета по социальным вопросам, которая пройдет завтра в Москве, губернатор (а Андрей Никитин возглавляет эту группу) встретился с молодыми мамами. Поводом стали проблемы, с которыми приходится сталкиваться родителям в повседневной жизни и возможные пути их решения. По словам Андрея Никитина, зачастую, при принятии той или иной программы на федеральном уровне, к вопросам подключают различного рода экспертов, порой забывая спросить людей на местах.

В числе приглашенных оказались почти два десятка мам, разных возрастов и профессий, а вот проблемы, с которыми им приходится сталкиваться, оказались похожими. В ряде случаев женщинам отказывают давать льготный рецепт на приобретение медикаментов для детей в возрасте до 3-х лет (хотя это прописано в федеральном законе), а порой рецепт дают, а в наличии лекарств не оказывается, приходится ждать по несколько месяцев. Отдельной темой стала возможность льготной записи в школы и детские сады для одиноких матерей и многодетных родителей, сейчас таковая не предусмотрена, а также отсутствие продленки для первоклашек в большинстве новгородских школ.

По нормам СанПиНа группа продленного дня должна быть оборудована кроватями, к сожалению, из-за скромного финансирования образования такую роскошь могут позволить не все учебные заведения. Куда проще, в том смысле, что денежных вложений не потребуется, продлить работу детских садов. Не секрет, что дошкольные учреждения работают только до 18-ти, при этом не учитывается график работы родителей. Эти и другие предложения Андрей Никитин обещал озвучить уже завтра, кроме того в ближайшее время глава региона планирует пообщаться на тему социальной политики со своими коллегами и выработать окончательные предложения, которые и будут озвучены Владимиру Путину.





