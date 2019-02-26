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Предприятия-лесопереработчики оказались в центре внимания совета при губернаторе Новгородской области по улучшению инвестиционного климата
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Предприятия-лесопереработчики оказались в центре внимания совета при губернаторе Новгородской области по улучшению инвестиционного климата. На заседании присутствовали представители сразу четырех компаний: «ЮПМ-Кюммене Чудово», «ИКЕА Индастри Новгород», «Хасслахерлес» и «Сетново». Двое последних – с докладами о модернизации производств. «Хасслахерлес» в дополнение к этому намерен также открыть новое производство – клееного бруса и элементов деревянного домостроения.
Планы по дальнейшему развитию лесопереработки в регионе подкрепили «Соглашением о намерениях по организации дополнительного обеспечения действующих производств сырьем для переработки». Документ подписали генеральные директора «Хасслахерлеса», «ЮПМ-Кюммене Чудово», «ИКЕА Индастри Новгород», и губернатор Новгородской области.
Соглашение, в частности, предусматривает полтора миллиарда инвестиций в модернизацию существующего и создание нового производства, с открытием не менее 65-ти рабочих мест со стороны «Хасслахерлеса». Региональное правительство, со своей стороны, готово поддержать инвестора и оказать содействие в получении статуса приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов. Лесной участок, который после этого получит в аренду компания, предприятия будут осваивать втроем. Добавим, что за инвестором закреплена также обязанность по восстановлению ущерба и посадке на участке деревьев хвойных пород.


26.02.2019 17:04 











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