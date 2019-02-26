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Жители Панковки познакомились с новым медицинским центром "Полимедика"
Ирина Демендеева
Фото 
Медицинский центр начнет работать на улице Промышленной уже в марте. Поводом для этой презентации стали многочисленные вопросы и опасения жителей по поводу перевода детской амбулатории в новый центр.
Вот она - родная для жителей Панковки детская поликлиника. Всего несколько кабинетов, но просторный коридор. И главное - профессиональные врачи. Молодых родителей все устраивает, поэтому новость о "переезде" в новый медицинский центр многие восприняли настороженно.
Все услуги останутся прежними и бесплатными, - пытались убедить жителей представители районных властей и руководство нового медцентра, - а вот условия станут лучше. И, действительно, сверкающий белизной центр «Полимедика» чисто внешне выглядит достойно. Правда, вот, принимать здесь будут одновременно и детей, и взрослых. По СанПиНам для них сделали разный вход, но по факту все встретятся у одной вешалки и в одном коридоре (кстати, очень небольшом) будут ждать приема.
В новый медцентр предложили перейти и педиатрам из панковской детской амбулатории. Многие отказались - не нравятся условия. Зато согласились другие врачи, в том числе и из соседних регионов. Штат пока сформирован на 70 процентов. Но к марту, надеются в «Полимедике», кадровый вопрос будет решен.
Недоверие и вопросы людей понятны. Осенью им обещали сохранить детскую амбулаторию, а уже зимой ситуация изменилась. Как тут не переживать?
Представители департамента здравоохранения напомнили, что жители вправе выбирать, куда обращаться за медицинской помощью. Не понравится «Полимедика» - можно ехать в Великий Новгород. Географически, конечно, не особо удобно, но выбор-то есть. Что касается и детской, и взрослой амбулаторий, то они будут закрыты. Не сразу. На переходный период дается 2 месяца. Добавим, что в ближайшие дни запланирована встреча жителей Панковки с представителями министерства здравоохранения и нового медицинского центра, где можно будет задать все вопросы.
26.02.2019 17:10 











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