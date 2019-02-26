



Новгородская областная дума инициировала проведение дискуссии, посвященной реализации в регионе национального проекта “Демография”



Фото Новгородская областная дума инициировала проведение дискуссии, посвященной реализации в регионе национального проекта “Демография”. Встреча депутатов, руководителей органов власти, представителей учреждений здравоохранения и общественных объединений прошла в Новгородской филармонии. Об актуальности этой темы в начале встречи сказал губернатор Андрей Никитин, отметив, что демография – важнейший для нашего региона национальный проект, поскольку проблемная ситуация, которая сложилась в стране, в нашей области выражена наиболее ярко. Наш регион - лидер по доле пожилого населения, и по доле людей, проживающих на селе, что требует серьезной работы по развитию мобильности и качества здравоохранения, а также доступа жителей к современной медицинской помощи, - отметил губернатор.

Конкретные сроки подведения итогов этой дискуссии назвал Андрей Никитин. Самые интересные предложения должны быть представлены через месяц-полтора, для того, чтобы после показать их на госсовете. Тем более, что решением правительства Российской Федерации Андрею Никитину поручено возглавить рабочую группу по социальной политике, которая должна аккумулировать опыт всех субъектов по вопросам демографии и борьбы с бедностью.

По мнению губернатора, решение Новгородской областной думы о проведении этой дискуссии было очень своевременным. Ведь в конечном итоге, перечень решений от нашей области и других регионов должен лечь на стол Президенту. Андрей Никитин также отметил, что подобную работу уже провели 65 субъектов. Не исключено, что в будущем эти идеи можно будет применить и к нашему региону тоже.





