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В региональном правительстве прошел первый форум субъектов общественного контроля
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Сегодня в большом зале правительства Новгородской области прошел первый региональный форум субъектов общественного контроля. Руководство страны в последнее время делает ставку на гражданские инициативы, вовлечение россиян в важные социально-экономические процессы. Как пример можно привести национальный проект формирования комфортной городской среды, где сами горожане должны решать, какую из территорий нужно сделать лучше. Общественный контроль должен в ближайшее время проникнуть во все сферы деятельности власти, в том числе в сферу ремонта и строительства дорог.
Однако, существует путаница: кто может стать субъектом общественного контроля, и кто имеет на это право. С учетом поручений федеральных властей, назрела необходимость законодательного закрепления общественного контроля. Причем речь идет не о формировании новой базы, а корректировке уже существующих нормативных актов. Деятельность должна стать более слаженной и проходить во взаимодействии с теми же правоохранительными органами. И Новгородские общественники уже сделали шаг вперед.
Помимо помощи своим коллегам и взаимодействия с властями и местным самоуправлением, Новгородский координационный совет сможет выходить и с законодательными инициативами на федеральный уровень.
26.02.2019 17:21 











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