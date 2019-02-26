



В Новгородском областном суде прошла пресс-конференция по итогам прошлого года



Фото Больше трехсот тысяч раз судьи Новгородской области рассматривали дела об административных правонарушениях в прошлом году, - об этом сегодня работники фемиды рассказали журналистам на итоговой пресс-конференции. Можно сказать, что жители области бьют рекорды по нарушениям, особенно в вопросах финансов, налогов и сборов. Свои рекорды ставят и мировые судьи. В среднем им приходится рассматривать по 270 дел в месяц, а некоторых эта нагрузка достигает 550-ти. На этом фоне ситуация с уголовными делами остается стабильной. Так, в 2018 судьи вынесли решение чуть меньше, чем по четырем тысячам дел. Цифра средняя. Среди нового - это тенденции в плане назначения наказаний.

Впрочем, главное остается неизменным, - отметила председатель Новгородского областного суда Инна Самылина, - это соблюдение сроков и качество работы. Оба эти условия выполняют четко. Еще один повод для гордости - грядущее 75-летие ведомства. Торжество в честь этой даты планируется в июле. Примерно к этому же времени свет должна увидеть первая книга, посвященная работе новгородских судей.





