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В Новгородском областном суде прошла пресс-конференция по итогам прошлого года
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Больше трехсот тысяч раз судьи Новгородской области рассматривали дела об административных правонарушениях в прошлом году, - об этом сегодня работники фемиды рассказали журналистам на итоговой пресс-конференции. Можно сказать, что жители области бьют рекорды по нарушениям, особенно в вопросах финансов, налогов и сборов. Свои рекорды ставят и мировые судьи. В среднем им приходится рассматривать по 270 дел в месяц, а некоторых эта нагрузка достигает 550-ти. На этом фоне ситуация с уголовными делами остается стабильной. Так, в 2018 судьи вынесли решение чуть меньше, чем по четырем тысячам дел. Цифра средняя. Среди нового - это тенденции в плане назначения наказаний.
Впрочем, главное остается неизменным, - отметила председатель Новгородского областного суда Инна Самылина, - это соблюдение сроков и качество работы. Оба эти условия выполняют четко. Еще один повод для гордости - грядущее 75-летие ведомства. Торжество в честь этой даты планируется в июле. Примерно к этому же времени свет должна увидеть первая книга, посвященная работе новгородских судей.


26.02.2019 18:21 











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