



В Новгородстате озвучили предварительные итоги социально-экономического положения области за 2018 год



Фото Сегодня в Новгородстате озвучили предварительные итоги социально-экономического положения области за 2018 год. Численность населения составила 600400 человек, за счет миграции наш регион потерял почти 2000 человек, преимущественно трудоспособного возраста. Не менее тревожные цифры и по числу родившихся и умерших. Смертность превысила рождаемость более чем в полтора раза.

Что касается экономики, то индекс промышленного производства в прошлом году чуть вырос, но был ниже, чем в среднем по России. Примерно такая же ситуация и с оборотом в розничной торговле. Зато показатели в сельском хозяйстве несколько лучше, чем в целом по стране. Вызывают некоторый оптимизм и данные по вводу жилья. Реальная заработная плата выросла в нашей области за год меньше, чем в целом в России, в среднем этот показатель сейчас составляет 31 тысячу 275 рублей, но даже эти цифры на Северо-Западе - одни из худших. А цены, между тем, продолжали расти.

Вероятно, озвученные на сегодняшней пресс-конференции статистические данные, которые собрали и обобщили сотрудники ведомства, помогут властям не только правильно оценить положение дел в нашем регионе, но и оперативно отреагировать на решение проблем.





