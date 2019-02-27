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В Великом Новгороде прошла коллегия Управления федеральной службы судебных приставов
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Сегодня в Великом Новгороде прошла коллегия Управления федеральной службы судебных приставов. Собравшиеся рассмотрели вопросы работы ведомства в 2018 году. Как отметила главный судебный пристав Новгородской области Татьяна Безызвестных, сотрудникам удалось выполнить одну из главных задач - обеспечение безопасности и сохранение порядка в судах: как при входе в эти учреждения, так и непосредственно во время заседаний.
Не менее значима и работа приставов по исполнению судебных решений. Тут и взыскание долгов кредитными учреждениями, и недоимки в бюджет, и задержанные зарплаты, и не вовремя перечисляемые алименты. При этом нагрузка на каждого представителя службы порой очень велика. Снизить ее поможет обновленная норма закона, согласно которой взыскание небольших долгов может проходить без участия судебных приставов.
Также на коллегии управления федеральной службы судебных приставов выступили представители структур, с которыми УФССП находится в наиболее тесном контакте и многие вопросы с которыми, порой, приходится решать совместно.


27.02.2019 17:05 











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