Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
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НОВОСТИ





Депутаты регионального парламента обсудили поправки в областной бюджет
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Обмен мнениями начался с первой минуты. Вопрос Дмитрия Игнатова о внесении изменений в областной закон о региональном капитале “Первый ребенок” был снят с повестки дня. Отстоять позицию у депутата не получилось, аргументы коллег были железобетонными. Как выяснилось, одного только желания сделать подарок женщинам всех возрастов, а не только тем, кому 29 и моложе, оказалось мало.
Досада у Валерия Гайдыма тоже была, правда, по другому поводу: впервые за многолетнюю работу ему не удалось согласовать место проведения встречи с избирателями в Чудово. Районная администрация запросила большой пакет документов, в результате чего заявка подавалась трижды, из-за чего общение с населением так и не состоялось. С этим на думе пришлось разбираться отдельно. Естественно, без ущерба для основной повестки, где главным, безусловно, был вопрос по бюджету. Вносимые изменения разобрали досконально.
На фоне понятных статей расходов, связанных с дорогами и выделением средств на лекарства и капремонт дворца бракосочетаний, в списке был ряд моментов, который смущал и вызывал вопросы. Например, для чего выделять 15 миллионов на региональный фонд развития промышленности и столько же – на членский взнос в Ассоциацию инновационных регионов России. В случае с фондом, - пояснил Евгений Богданов, - шансы получить поддержку из федеральной структуры с таким же названием очень малы. Свои бонусы дает и Ассоциация инновационных регионов, которая помогает решать предприятиям серьезные проблемы.
Выступление уполномоченного по правам человека в Новгородской области сегодня также не осталось без внимания. Ольга Борисова попросила Анатолия Бойцева помочь тем, кто проходил срочную службу в горячих точках. Очередь по предоставлению сертификатов на улучшение жилищных условий для этих людей движется очень медленно. Ольга Ефимова обратила внимание на недовольство населения Панковки из-за грядущего закрытия амбулатории, а Александр Кашицын призвал разобраться с проблемой содержания заключенных в районных больницах. На сегодняшний день раздельного пребывания не предусмотрено, и ситуация с охраной из четырех человек мешает работе с другими пациентами.

27.02.2019 17:08 











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