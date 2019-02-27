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Полиция задержала двоих новгородцев, сообщивших о минировании областной больницы и многоквартирного дома


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Очередной факт телефонного терроризма. Накануне поздно вечером экстренные службы были подняты по тревоге после звонка неизвестного мужчины, который сообщил о минировании Новгородской областной больницы. Съемочная бригада «Вестей» была на месте практически одновременно с полицией и спасателями МЧС. Персонал медучреждения и сотрудники спецподразделений действовали четко и по протоколу.
Информация о том, что тревога ложная подтвердилась быстро - спецслужбы вычислили звонившего. Поэтому эвакуация, к счастью, не потребовалась. Тем не менее, полицейские и кинологи с собаками обследовали помещения больницы, которая была переведена в режим повышенной готовности, но работала в штатном режиме: экстренная и скорая медицинская помощь оказывались в полном объеме, плановую госпитализацию не приостанавливали. Как сообщили сегодня «Вестям» в пресс-службе Новгородского управления МВД, мужчина, сообщивший о взрывном устройстве в больнице, задержан.
Добавим, что вечером во вторник поступил еще один сигнал о взрывном устройстве в жилом доме Великого Новгорода по улице Коровникова, 3. Жильцы были эвакуированы, дом обследовали специальные службы и кинологи с собаками. Вызов оказался ложным, злоумышленник задержан и направлен на психиатрическую экспертизу.
27.02.2019 17:21 











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