



В Демянском районе приступили к съемкам военного фильма о летчике времён Великой Отечественной Войны Ирина Демендеева



Фото Образ главного героя - собирательный, - анонсирует ленту кинорежиссер Ренат Давлетьяров. Но во многих эпизодах угадывается подвиг Героя Советского Союза Алексея Маресьева.

Мост вблизи деревни Овинчище Демянского района в эти дни временно превратился в немецкое укрепление - зенитные орудия, противотанковые ежи, часовые. Стратегически важные объекты всегда были под особой охраной. Вот и в фильме Рената Давлетьярова всё, как в военные годы, тем более, что есть практически точная привязка по местности, ведь именно в этих местах был сбит и пробирался к своим Алексей Маресьев.

Главную роль в фильме того самого летчика будет играть артист Петр Федоров. А некоторых немецких офицеров - актеры из Германии. Для них эти съемки - не просто работа. Это возможность погрузиться в историю и прочувствовать то же, что чувствовали их деды: русские ветра, морозы, сугробы. А еще страх. Дед Романа Книжки был призван на фронт в 1945-м. Ему было 16 лет. Воевать он не хотел, но в те годы никто об этом не спрашивал.

В числе профессионалов, задействованных в съемках, постановщик трюков Сергей Носуленко. Будущие взрывы и падения актеров - его задача. В планах - сделать все красочно и правдиво.

Большая часть съемок пройдет именно в Новгородской области, - рассказали нам на площадке. На местах реальных боев. А эпизоды, где будет задействованы самолеты, снимут в специальном павильоне в Московской области.



