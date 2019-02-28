



С 1 июля все организации и индивидуальные предприниматели будут обязаны при осуществлении расчетов применять онлайн-кассы



Фото С первого июля все организации и индивидуальные предприниматели будут обязаны при осуществлении расчетов применять онлайн-кассы. Об этом представителям новгородского бизнеса напомнили на публичных слушаниях в областном управлении налоговой службы. Масштабный проект по модернизации контрольно-кассовой техники реализуется в России с 2016-ого года. Он предполагает, что вся информация о наличных расчетах будет теперь передаваться в фискальный орган в электронном виде. Покупатели также смогут получать чеки и бланки строгой отчетности посредством сети. Изменения в федеральном законе должны сделать систему налогообложения как удобнее, так и прозрачнее. Индивидуальным предпринимателям также рассказали, как снизить сумму единого налога на расходы по приобретению контрольно-кассовой техники до 18-ти тысяч на каждый экземпляр.

На сегодняшний день в области зарегистрировано 12 с половиной тысяч образцов контрольно-кассовой техники нового поколения. Половина из них - в Великом Новгороде. Тем же предпринимателям, кто на новое техобеспечение не перейдет вовремя, придется заплатить штраф. В прошлом году специалисты управления региональной налоговой службы провели 124 проверки соблюдения законодательства о применении ККТ. Нарушения выявили в 122-ух случаях, за которые были предъявлены штрафные санкции почти на три с половиной миллиона рублей. Около 50 процентов из них уже поступили в бюджет.





