Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





С 1 июля все организации и индивидуальные предприниматели будут обязаны при осуществлении расчетов применять онлайн-кассы
Фото 
С первого июля все организации и индивидуальные предприниматели будут обязаны при осуществлении расчетов применять онлайн-кассы. Об этом представителям новгородского бизнеса напомнили на публичных слушаниях в областном управлении налоговой службы. Масштабный проект по модернизации контрольно-кассовой техники реализуется в России с 2016-ого года. Он предполагает, что вся информация о наличных расчетах будет теперь передаваться в фискальный орган в электронном виде. Покупатели также смогут получать чеки и бланки строгой отчетности посредством сети. Изменения в федеральном законе должны сделать систему налогообложения как удобнее, так и прозрачнее. Индивидуальным предпринимателям также рассказали, как снизить сумму единого налога на расходы по приобретению контрольно-кассовой техники до 18-ти тысяч на каждый экземпляр.
На сегодняшний день в области зарегистрировано 12 с половиной тысяч образцов контрольно-кассовой техники нового поколения. Половина из них - в Великом Новгороде. Тем же предпринимателям, кто на новое техобеспечение не перейдет вовремя, придется заплатить штраф. В прошлом году специалисты управления региональной налоговой службы провели 124 проверки соблюдения законодательства о применении ККТ. Нарушения выявили в 122-ух случаях, за которые были предъявлены штрафные санкции почти на три с половиной миллиона рублей. Около 50 процентов из них уже поступили в бюджет.
28.02.2019 17:13 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2019 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .