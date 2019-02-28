



Депутаты думы Великого Новгорода собрались на очередное заседание



Фото Перед началом заседания председатель горизбиркома Евгений Шаваев объявил о досрочном прекращении полномочий в городском парламенте Евгения Кузикова, назначенного вице-мэром, и о передаче вакантного депутатского мандата Николаю Швабовичу, который занял место своего коллеги по партийному списку. Далее работали по повестке, в которой стояло около 30 вопросов. Одним из первых народные избранники рассмотрели выделение субсидии за школьные проездные. Предприятия-перевозчики объявили о стоимости одного билета с первого января в размере 1350 рублей. Но фактически проездной будет для учащихся гораздо дешевле.

После обращений народных дружинников депутаты рассмотрели вопрос об отмене им компенсации по проездному билету и перераспределении этих средств на оплату дежурств. Замечаний по этому вопросу не было. Но предложения мэрии от парламентариев всё-таки, поступили.

В числе других вопросов депутаты рассмотрели изменения в бюджете (в связи с выделением городу более тридцати двух миллионов рублей на модернизацию образовательной инфраструктуры), одобрили передачу двух помещений в федеральную собственность для «Почты России», а также обсудили присвоение Северному району наименования территория «Акрон», а благоустроенной зоне на Коровникова – «Веряжский парк».





