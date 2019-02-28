



В Великом Новгороде агрессивный пациент напал на бригаду скорой помощи, которая приехала, чтобы оказать ему помощь Аэлита Тошкина



Фото Тревожный звонок в оперативный отдел Скорой раздался в начале седьмого утра. Прохожая сообщила, что во дворе дома на Каберова-Власьевской на земле лежит мужчина, и ему срочно нужна медицинская помощь.

Дежурная бригада Скорой выехала на вызов. Мужчина, действительно, лежал на теплотрассе без движения. Врач дал ему понюхать пары нашатырного спирта, чтобы привести в чувство. Пациент пришел в себя и на помощь отреагировал молниеносно - агрессивно, кулаками.

Пострадавшая бригада Скорой скрутила хулигана, вызвала полицию и оказала сама себе первую помощь, затем врачи были вынуждены обратиться в травмпункт и областную больницу. Сейчас все три сотрудника Скорой на больничном, а мужчина, нанесший удары, на свободе.

Мы попытались связаться с ним по телефону, но мобильный был отключен. Как сообщили «Вестям» в региональном Следственном управлении, сейчас по факту нападения на бригаду Скорой идет доследственная проверка и уже стали известны некоторые подробности.

В ночном кафе, откуда ранним утром вышел новгородец, было пустынно - ни администратора, ни представителей службы безопасности. Уборщица сказала, что к 5-6 утра ночные посетители, как правило, уже расходятся. О драках в кафе не слышала. Так же ничего не видели и не слышали жители окрестных домов на Каберова-Власевской, где произошло ЧП. Лишь только рабочий котельной Юрий что-то припомнил.

Врачебные бригады опасаются, что подобное ЧП может произойти на любом вызове. Руководство Новгородской станции скорой помощи готово поддержать обращение в Государственную Думу о скорейшем принятии закона о защите жизни и здоровья медиков. Тем более что факты агрессии со стороны пациентов повторяются. Так два года назад 23 февраля от разбушевавшегося пациента пострадали медики в областной больнице.

После такого, молодой врач Скорой Карина Лосева боится одна ездить на вызовы, просит подкрепление, желательно мужчину с крепким телосложением, мало ли что может произойти с хрупкой девушкой во время исполнения служебного долга.





