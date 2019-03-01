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В Новгородском кванториуме начал работу хакатон по разработке приложений виртуальной и дополненной реальности, 3D моделированию и программированию
Юрий Левиков
Фото 
Сегодня в Новгородском кванториуме начал работу хакатон по разработке приложений виртуальной и дополненной реальности, 3D моделированию и программированию. Участие в нем принимают команды не только из Великого Новгорода, но и Нижнего, а также Самары.
Сначала - экспресс–знакомство, следом – большая работа. Буквально за три дня юным знатокам виртуальной реальности предстоит создать собственные проекты. Участвуют 9 команд, соответственно к воскресенью на свет появится 9 новых приложений, игр, инсталляций.
Вместе с новгородцами над проектами работают и гости – 2 команды из Самары, еще одна из Нижнего Новгорода. Нижегородцы, к примеру, создают проект для застройщиков Дальнего Востока. Подсказывают, как преобразить сибирские гектары, когда они наконец-то будут востребованы.
Глаза горят, азарт почти спортивный, энергия направлена в мирное русло. Но сказать заранее, кто лучше пока нельзя, уверяют организаторы хакатона.
По итогам хакатона три лучших команды примут участие в федеральном этапе, который пройдет в апреле в Москве. А для новгородцев важнее уже то, что наш местный кванториум дорос до межрегиональных и общероссийских проектов.
01.03.2019 14:59 











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