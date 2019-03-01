



В Новгородском кванториуме начал работу хакатон по разработке приложений виртуальной и дополненной реальности, 3D моделированию и программированию Юрий Левиков



Фото Сегодня в Новгородском кванториуме начал работу хакатон по разработке приложений виртуальной и дополненной реальности, 3D моделированию и программированию. Участие в нем принимают команды не только из Великого Новгорода, но и Нижнего, а также Самары.

Сначала - экспресс–знакомство, следом – большая работа. Буквально за три дня юным знатокам виртуальной реальности предстоит создать собственные проекты. Участвуют 9 команд, соответственно к воскресенью на свет появится 9 новых приложений, игр, инсталляций.

Вместе с новгородцами над проектами работают и гости – 2 команды из Самары, еще одна из Нижнего Новгорода. Нижегородцы, к примеру, создают проект для застройщиков Дальнего Востока. Подсказывают, как преобразить сибирские гектары, когда они наконец-то будут востребованы.

Глаза горят, азарт почти спортивный, энергия направлена в мирное русло. Но сказать заранее, кто лучше пока нельзя, уверяют организаторы хакатона.

По итогам хакатона три лучших команды примут участие в федеральном этапе, который пройдет в апреле в Москве. А для новгородцев важнее уже то, что наш местный кванториум дорос до межрегиональных и общероссийских проектов.





