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В Великом Новгороде подвели итоги фестиваля иностранных языков "Покажи язык"
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В Великом Новгороде подвели итоги фестиваля иностранных языков "Покажи язык". Он прошел уже в третий раз и в этом году собрал более трехсот участников от шести до 26-ти лет. Чтобы оценить всех, членам жюри понадобилось почти два месяца. За это время около ста ребят выступили в номинации выразительное чтение. Также на различных языках было представлено 30 виртуальных экскурсий по Великому Новгороду, а на сцене конкурса показали 25 театральных постановок. Всего за время фестиваля можно было услышать владение английским, немецким, французским, польским, румынским, болгарским, португальским и даже японским языками.
В числе участников как настоящие полиглоты, владеющие пятью различными языками, так и те, что только начинают осваивать лингвистику. Маргарита Бойцова изучает французский всего полгода, однако, это не помешало ей вместе с друзьями поставить театральную постановку "Золушка" на этом языке. Как результат - заслуженные награды фестиваля и поощрение от учителя.
Церемония награждения прошла в Новгородском культурном центре «Диалог». Лучшие в своих номинациях еще раз представили свои работы, а организаторы, закрывая третий фестиваль, выразили надежду собрать не меньшее число участников и в следующем году.


01.03.2019 15:02 











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