



В Великом Новгороде подвели итоги фестиваля иностранных языков "Покажи язык"



Фото В Великом Новгороде подвели итоги фестиваля иностранных языков "Покажи язык". Он прошел уже в третий раз и в этом году собрал более трехсот участников от шести до 26-ти лет. Чтобы оценить всех, членам жюри понадобилось почти два месяца. За это время около ста ребят выступили в номинации выразительное чтение. Также на различных языках было представлено 30 виртуальных экскурсий по Великому Новгороду, а на сцене конкурса показали 25 театральных постановок. Всего за время фестиваля можно было услышать владение английским, немецким, французским, польским, румынским, болгарским, португальским и даже японским языками.

В числе участников как настоящие полиглоты, владеющие пятью различными языками, так и те, что только начинают осваивать лингвистику. Маргарита Бойцова изучает французский всего полгода, однако, это не помешало ей вместе с друзьями поставить театральную постановку "Золушка" на этом языке. Как результат - заслуженные награды фестиваля и поощрение от учителя.

Церемония награждения прошла в Новгородском культурном центре «Диалог». Лучшие в своих номинациях еще раз представили свои работы, а организаторы, закрывая третий фестиваль, выразили надежду собрать не меньшее число участников и в следующем году.





