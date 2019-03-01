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Специалисты Новгородского РТПЦ объясняют соцработникам, как помочь пенсионерам в настройках нового формата телевещания
Елена Пилосова
Фото 
Сотрудники Новгородского радиотелевизионного передающего центра продолжают объяснять социальным работникам, как помочь пенсионерам и малообеспеченным людям разобраться в переходе на цифровое вещание. Подобные семинары проходят сейчас во всех муниципалитетах. На очередную встречу в мэрии собрались представители социальных служб Великого Новгорода и Новгородского района.
До отключения аналогового вещания в Новгородской области осталось всего полтора месяца. 20 бесплатных каналов в высоком качестве можно смотреть уже сейчас. Но, несмотря на активную информационную кампанию, вопросы о переходе на цифру, все-таки, остаются.
Вопросы, в основном, возникают у пожилых людей. Чтобы соцработники могли доступно объяснить своим подопечным технические особенности нововведений, специалисты НОРТПЦ и проводят такие семинары. Подробно рассказывают, зачем нужна приставка, и какие телевизоры принимают сигнал без неё. Кстати, в первую очередь для этого можно просто заглянуть в инструкцию к телевизору. Если есть маркировка DVB T-2, то дополнительный блок точно не понадобится. На конкретных примерах инженеры помогли разобраться в вариантах соединений приставки, телевизора, антенны и в разнообразии устройств. Без вопросов, причем конкретных и практичных, как это и принято у женщин, конечно, не обошлось. Сгодится ли ламповый телевизор? (на селе есть еще и такие) Какую антенну лучше приобрести? И стоит ли тратить средства на дорогую приставку?
Такими вопросами социальные работники интересуются не в личных целях. Именно об этом их и будут спрашивать пожилые люди, которым нелегко разобраться в современной технике.
Но, чтобы настроить оборудование своим подопечным, прежде в цифровое вещание пришлось вникнуть самим соцработникам. Многие, например, не знали, что одна приставка предназначена только для одного телевизора, сразу несколько не подключишь. 20 общедоступных каналов можно смотреть в эфире бесплатно уже сегодня. А тем, кто привык к кабельному ТВ, перемен вообще не стоит бояться. Их любимые программы после 15-го апреля никуда не пропадут.


01.03.2019 15:06 











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