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На железнодорожном вокзале Малой Вишеры прошли командно-штабные учения «Сигнал-2019»
Фото 
На железнодорожном вокзале Малой Вишеры прошли командно-штабные учения «Сигнал-2019». По легенде, именно на этом объекте был совершен террористический акт, а наряд полиции, направленный на место, был обстрелян из здания вокзала. После этого было принято решение подтянуть основные силы спецподразделений, которые находятся в распоряжении Новгородского оперативного штаба по противодействию террористической опасности.
Оперативно была налажена координация сил быстрого реагирования, органов безопасности, правоохранителей и органов власти. Во время переговоров террористы выдвинули неприемлемые требования, а также потребовали организовать их выступление в прямом эфире федеральных СМИ. В случае отказа грозились убить заложников. В итоге состоялся штурм, заложников освободили, а террористов ликвидировали. Также при обследовании железнодорожных путей в районе станции Малая Вишера на одном из вагонов было обнаружено самодельное взрывное устройство. Его после обследования дистанционно уничтожили с применением специальной техники
Руководство Новгородского оперативного штаба отметило «высокую готовность правоохранительных структур, органов власти и местного самоуправления к решению задач по борьбе с терроризмом».
01.03.2019 15:09 











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