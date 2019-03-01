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В областном управлении Федеральной службы судебных приставов прошла пресс-конференция
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Новгородским судебным приставам в 2018 году впервые удалось значительно сократить общее количество исполнительных документов по принудительному взысканию средств. Эту информацию сегодня озвучили в региональном ведомстве на пресс-конференции. Исполнительных документов было оформлено меньше на 47 тысяч. Тем не менее, сумма задолженности, по-прежнему, остается высокой.
Сегодня у судебных приставов в работе - 240 тысяч исполнительных производств. На одного специалиста приходится свыше 3,5 тысяч документов. Нагрузка гораздо выше, чем в среднем по стране. Лидирующие позиции занимают взыскания по неоплаченным кредитам. Сумма составляет почти семь миллиардов рублей. На втором месте - долги по алиментам на миллиард семьсот миллионов. И они растут, подчеркнули в ведомстве. 600 миллионов - задолженность по налогам, полмиллиарда - по ЖКХ. Прокомментировали сегодня в ведомстве и начавшиеся исполнительные действия в отношении "Деки".
У предприятия есть долги по налогам и перед другими юридическими лицами. А по не выплаченной зарплате у судебных приставов только одно исполнительное производство. И еще один факт подчеркнула Татьяна Безызвестных, - сотрудники ведомства продолжают работу на предприятии, но она ни коим образом не мешает деятельности компании.


01.03.2019 17:18 











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