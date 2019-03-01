



Экспертно-криминалистическая служба отмечает столетний юбилей



Фото Сегодня столетний юбилей отмечает экспертно-криминалистическая служба. В Новгородской области ведомство появилось в середине 20 века. За это время, конечно, многое изменилось, сейчас в экспертно-криминалистическом центре Великого Новгорода проводится до 40-ка видов судебных экспертиз из 49-ти возможных, и работают больше ста специалистов. При этом, несмотря на специфику своей работы, в обычной жизни это, как правило, очень душевные люди, способные многое оценить и многому радоваться - будь то профессиональный праздник или просто даже наступление весны. Сегодня виновники торжества встретились на торжественной церемонии в областной филармонии. Лучших, по традиции, отметили наградами, а руководство управления МВД выразило признательность за профессионализм.

Отметим, что по итогам работы за прошлый год новгородский экспертно-криминалистический центр занимает второе место на северо-западе России и 16-ое место по стране. Впрочем, ничего удивительного: за 12 месяцев его сотрудники провели около 14-ти тысяч исследований. Свыше половины из них способствовали раскрытию преступлений. Более подробный репортаж о деятельности центра и его специалистах, смотрите завтра на нашем канале в программе "Вести. Дежурная часть".





