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В Холмском районе состоялся 18-й ежегодный перелет на парамоторах к Рдейскому монастырю
Аэлита Тошкина
Фото 
В Холмском районе состоялся 18-й ежегодный перелет на парамоторах к Рдейскому монастырю. В нем приняли участие энтузиасты из Новгородской области, а также из городов России и Белоруссии.
18-ый год подряд поле за холмской деревней Каменка превращается в импровизированный аэродром. На этот раз в экологическом перелете к Рдейскому монастырю приняли участие 20 пилотов сверхлегких летательных аппаратов из Московской области, Ленинградской, Липецка, Старой Руссы, Холма и белорусского Витебска. Среди них почти нет новичков, все со стажем не по одному десятку лет. Самому старшему - хорошо за 70. Тот, кто один раз попробовал оторваться от земли, считает он, будет стремиться в небо всю оставшуюся жизнь
Построение и инструктаж по безопасности проходит уже без шуток, как и перепроверка летательных аппаратов на исправность, После фото на память первые взмывают в морозную высь. На земле - минус 18 , в небе - холоднее, поднимается ветер.
С высоты птичьего полета рдейские болота напоминают поле. Идти по белоснежной пустыне небезопасно летом, весной и осенью, сверху - это клюквенно-бруснично-морошковый рай, а глубина – топи, в отдельных местах до 7 метров. Чуть в сторону от проложенной тропинки - и ЧП как с этой увязшей буханкой. Никакой трактор из трясины не вытащит. И вот с высоты птичьего полета виднеется главная цель - Рдейский монастырь. Отважных летчиков он приветствует золотым отблеском крестов на высоких, тянущихся к небу куполах. Место посадки - берег красивейшего озера
Рдейский монастырь для пилотов-экстремалов - уже привычная пристань. 18 лет назад во время первого перелета сюда летели с лопатами. Расчистили территорию от мусора, выкорчевали поросль с кровли, поставили крест на главный купол.
До революции храм пережил три рождения. Вначале-то он был деревянным, потом каменным, в 1880-ых сильно за него радел купец-меценат Мамонтов - не жалел денег на храм.
Сильно пострадал Рдейский монастырь в Великую Отечественную. До наших дней дошла уцелевшая часть иконостаса из венецианского мрамора с каменными лилиями, итальянская плитка на полу, ажурные решетки на окнах, где когда-то были витражи. В стенах можно рассмотреть остатки паровой системы, где-то в глубине подвалов сохранились демидовские котлы. Хранитель монастыря, отшельник Сергей, живет при храме больше 10 лет.
По преданиям храм Успения до революции действительно был роскошно белым и сюда приезжали молиться тысячи паломников. Одна из плохих примет в которую до сих пор верят спортсмены-экстремалы - ничего нельзя забирать из этого места, только приносить, иначе Рдейские болота не отпустят.


04.03.2019 15:15 











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