



В прямом интернет-эфире социальной сети "ВКонтакте" на новгородском паблике "ЧП-53" губернатор Андрей Никитин ответил на вопросы новгородцев Вадим Алексеев



Фото Семья губернатора живет на одну зарплату, а сам он из Новгородской области уезжать не планирует. Эти и другие ответы Андрея Никитина на вопросы новгородцев прозвучали во время его традиционного общения по интернету, которое прошло в «ВКонтакте» в крупнейшем новгородском паблике «ЧП-53».

Прямую трансляцию в группе «ЧП-53» анонсировали за несколько дней. За это время под постом собралось несколько сотен сообщений. Там были и конкретные вопросы, и (такова уж специфика интернет общения) пустые, а порой и крайне грубые высказывания. Однако запретных тем не было.

Свет выставлен, микрофоны включены, можно начинать. Вопросы с Андреем Никитиным не согласовывали, губернатор отвечал на любой. И первый в трансляции - про уборку снега в Великом Новгороде. Глава региона ответил, что и сам ходит по улицам и заметил неважно вычищенные дороги и скользкие тротуары. Вопрос этот скорее к городским властям, но помощь муниципалитету пообещал. И следом сразу про ремонт дорог. Под две тысячи километров уже отремонтировано, восстановление дорожной сети будет продолжено. На 450 миллионов рублей дополнительно может рассчитывать ежегодно Великий Новгород и агломерация - ближайший пригород. Еще одна задача в ближайшие 3 года - не оставить ни одной плохой дороги, ведущей от любого райцентра к школам, садам, ФАПам и ДК. Масштабы грандиозные.

Не сложно догадаться, что вторым по популярности стал вопрос о медицине. Начали с Шимской больницы. Там долг в 70 миллионов рублей не позволял врачам платить премии, делать ремонт в помещениях - все уходило на погашение. Определенно нужно было что-то менять. А проблемы такие в каждом районе. Общий долг в новгородском здравоохранении перевалил за полмиллиарда. В интернете спросили: а может, нужно было оставить все, как было?

И далее про здравоохранение. Нам необходимо заново создавать (чем сейчас и занимаемся) первичное звено. Необходимо выявление заболеваний на ранних стадиях, а не лечение на последней. Поможет диспансеризация, обследования, быстрая доставка в медучреждения. Дальше - к «Полимедике». Там предоставляют больше услуг, чем в местных амбулаториях, и делать это будут бесплатно, подчеркнул губернатор.

Поговорили о районных проблемах. Боровичам дадут 80 миллионов на дороги, и практика такая будет продолжена, Окуловский гребной канал надо передавать на региональный уровень и делать там экстрим-центр. Проблем с вывозом мусора в Парфино быть не должно, с этим разберутся. В часовой трансляции было много информации: многодетные семьи, приют для животных, аэропорт в областном центре, личные вопросы губернатору. Всего не пересказать, проще самому посмотреть. Тем более что найти трансляцию в сети достаточно просто.





