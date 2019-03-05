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В канун 8 Марта в Великом Новгороде прошел областной женский форум
Елена Пилосова
Фото 
Его организатор, региональный парламент, попытался превратить официальное мероприятие в настоящий праздник.
То, что праздник, действительно, получился, можно судить даже не по его насыщенности различными площадками, а по радостным глазам женщин. На такое торжество, поверьте, они попадают не каждый день. А здесь и встречи с коллегами, и совместные фотографии на память, и мастер-классы по макияжу, выставки изделий ручной работы, достойные восхищения. Например, для Ольги Коробка и Юлии Мартьемяновой вот эти куклы - не бизнес, а просто любимое увлечение. Зато для Анны Семёновой склонность к рукоделию позволила наладить свое дело, и теперь у девушки мастерская по изготовлению свадебных и вечерних платьев.
Собрать активных женщин разных профессий, разных взглядов и мировоззрений и было главной целью мероприятия. Съезды, конференции, собрания региональный парламент проводит регулярно, но такой форум организовали впервые. Дату выбрали не случайно - в 100-летие зарождения новгородского женского движения, которое отмечается сегодня. 5 марта 1919 года женщины Великого Новгорода собрались на первую свою конференцию.
На сцене, действительно, не было президиума, не звучали длинные речи. Взамен - награждения женщин, и поздравления тех, кто посвятил себя любимой профессии, семье и детям, общественной жизни. Именно за неравнодушие и активную позицию благодарил женщин губернатор Андрей Никитин. Ведь сегодня прекрасный пол стремительно идет вверх, занимает руководящие посты, при этом успевая справляться с домашними заботами. А их идеи нередко становятся началом большого проекта. Вот и социально значимые инициативы первого новгородского областного женского форума готовы дать старт новым делам.


05.03.2019 14:45 











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