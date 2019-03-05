



Губернатор Андрей Никитин и мэр областного центра Сергей Бусурин подписали соглашение о совместных действиях в целях развития Великого Новгорода



Фото Сегодня губернатор Андрей Никитин и мэр областного центра Сергей Бусурин подписали соглашение о совместных действиях в целях развития Великого Новгорода и оздоровления муниципальных финансов. Документом предусмотрена финансовая помощь областного Правительства муниципалитету в размере 4 миллиардов 700 миллионов рублей на ближайшие 5 лет.

Кроме того, глава области сделал особый акцент на скором появлении в Новгороде регионального центра по хоккею и фигурному катанию, строительстве трех современных детских садов и улучшении качества городских дорог. Планы по совершенствованию дорожной инфраструктуры включают в себя и ремонт Колмовского моста.

Кроме того, Соглашение позволит в ближайшие годы благоустроить многие городские дворы, повысить качество питьевой воды и открыть новые маршруты общественного транспорта, которые соединят новые микрорайоны с центром.





