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В новгородском поселке Панковка работала мобильная приемная прокуратуры области по вопросам соблюдения законов в сфере здравоохранения
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Сегодня в новгородском поселке Панковка работала мобильная приемная прокуратуры области по вопросам соблюдения законов в сфере здравоохранения. Люди приходили как поодиночке, так и целыми инициативными группами. Свои вопросы они могли задать не только прокурорским работникам, но и представителям Правительства области и Уполномоченному по правам ребенка.
Кроме того, инициативную группу мам дошкольников и учеников начальных классов интересовали вопросы доступности санаторно-курортного лечения их детей, стоматологии для пенсионеров и быстрой записи к врачам узких специальностей. Каждый вопрос и конкретный случай был взят сотрудниками прокуратуры что называется "на карандаш".
Завтра мобильная приемная прокурора области будет работать в Шимске. До 22 марта выслушают также обращения жителей Батецкого, Парфинского, Мошенского и Окуловского районов. Прием будет вестись в порядке живой очереди, без предварительной записи. Необходимо только иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
05.03.2019 14:54 











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