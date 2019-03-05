



В новгородском поселке Панковка работала мобильная приемная прокуратуры области по вопросам соблюдения законов в сфере здравоохранения



Фото Сегодня в новгородском поселке Панковка работала мобильная приемная прокуратуры области по вопросам соблюдения законов в сфере здравоохранения. Люди приходили как поодиночке, так и целыми инициативными группами. Свои вопросы они могли задать не только прокурорским работникам, но и представителям Правительства области и Уполномоченному по правам ребенка.

Кроме того, инициативную группу мам дошкольников и учеников начальных классов интересовали вопросы доступности санаторно-курортного лечения их детей, стоматологии для пенсионеров и быстрой записи к врачам узких специальностей. Каждый вопрос и конкретный случай был взят сотрудниками прокуратуры что называется "на карандаш".

Завтра мобильная приемная прокурора области будет работать в Шимске. До 22 марта выслушают также обращения жителей Батецкого, Парфинского, Мошенского и Окуловского районов. Прием будет вестись в порядке живой очереди, без предварительной записи. Необходимо только иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.





