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Новгородские мужчины-полицейские поздравили с наступающим Международным женским днем своих коллег
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Сегодня новгородские мужчины-полицейские поздравляли с наступающим днем весны своих коллег, представляющих прекрасную половину человечества. На входе в зал женщинам дарили тюльпаны, а со сцены звучали самые теплые слова и наилучшие пожелания.
Многим сотрудницам полиции в этот день вручили награды и благодарности за успехи в службе. И напрасно считается, что работа в органах правопорядка, исключительно мужское дело. Женщины с честью выполняют свой профессиональный долг. К примеру, эксперт Инна Леонтович удостоилась сегодня почетной грамоты МВД России.
Конечно, службу в правоохранительных органах простой не назовешь. Трудно приходится не только самим полицейским, но и их матерям. Им в этот день были адресованы отдельные слова благодарности.


07.03.2019 14:35 











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