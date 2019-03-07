



Завершено расследование еще одного уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Новгородской области Арнольда Шалмуева



Фото Следователем отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Новгородской области Арнольда Шалмуева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 291 Уголовного кодекса (дача взятки).

По версии следствия, в 2012 году обвиняемый, занимавший в тот период должность заместителя главы администрации Новгородской области, при посредничестве третьих лиц, вовлеченных в разработанную им преступную схему, передал экс-сенатору от Новгородской области денежные средства в виде взятки в общей сумме 17 миллионов рублей. Денежные средства предназначались за оказание содействия, в том числе в передаче Арнольду Шалмуеву полномочий в сфере дорожного строительства Новгородской области.

Напомним, что в 2016 году Арнольд Шалмуев был осужден к 8 годам 10 месяцам лишения свободы за хищение бюджетных средств, которые должны были пойти на ремонт и содержание дорог Новгородской области. В настоящее время уголовное дело по взятке с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



