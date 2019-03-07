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Губернатор Андрей Никитин посетил мобильный пункт базирования вертолета службы санитарной авиации в Великом Новгороде
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Двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю. В таком режиме теперь будет работать служба санитарной авиации в Новгородской области. Для мобильного пункта базирования вертолета и взлетной площадки определили территорию возле детской областной больницы. Сегодня её посетил губернатор Андрей Никитин. Место выбрали не случайно. В первую очередь для того, чтобы оказать экстренную помощь самым юным пациентам. Тем более, вертолет, который сейчас дежурит в регионе, по своему оснащению не просто соответствует самому современному реанимобилю, но, во многом даже превосходит его.
Вертолет может доставить с места происшествия двух медиков и пострадавшего. За один рейс он может преодолеть 500 километров. Напомним, что появление в регионе пункта базирования вертолета стало возможным благодаря соглашению, подписанному правительством области с Национальной службой санитарной авиации.
Для того, чтобы вертолет санитарной авиации мог работать эффективно, в районах необходимо подготовить площадки для него. Соответствующее поручение Андрей Никитин дал руководителю регионального минздрава. Губернатор осмотрел диспетчерский пункт и комнату отдыха экипажа, посмотрел машину в действии. Для того, чтобы перевезти её из ангара на площадку и отправить в полет понадобилось всего 15 минут. Кстати, спустя несколько часов вертолет взял на борт пациента и доставил его в Санкт-Петербург.
07.03.2019 16:40 











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