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В канун праздника 8 Марта губернатор области в своей загородной резиденции встретился с представительницами самых разных профессий
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Сегодня, в канун праздника 8 Марта, губернатор области в своей загородной резиденции в Шарматове встретился с виновницами будущего торжества, представительницами самых разных профессий. В неформальной обстановке они смогли задать Андрею Никитину интересующие их вопросы. С учителями обсудили участие школ в федеральных программах, и даже возможность создания в Новгороде лётного класса. Врачи пожаловались на большой отток молодых кадров, среди которых - выпускники новгородского института медицинского образования. Елена Писарева сообщила, что в областной думе как раз готовится законопроект, направленный на привлечение в регион врачей дефицитных специальностей. Губернатор поддержал эту инициативу.
Хорошие новости прозвучали для представителей культуры. Здание театра "Малый" ждет полная реконструкция. Проект для него уже готов, где взять деньги тоже известно. Говорили и про туризм, и про дошкольное образование и про социальную поддержку от государства. Тем для обсуждения было еще в достатке, однако со временем деловая повестка все-таки перешла в беседу по душам.

07.03.2019 16:53 











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