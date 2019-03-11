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В Шимском районе опрокинулся автобус с шестнадцатью пассажирами
Фото 
По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло около 10 часов утра в пяти километрах от Шимска. Водитель рейсового автобуса «Нефаз», следовавшего из Старой Руссы в Великий Новгород, не справился с управлением, съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. В салоне находились 16 человек. Водитель получил телесные повреждения, но от госпитализации отказался. Пассажиры за медицинской помощью не обращались. В Великий Новгород они были отправлены попутным автобусом. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, точная причина аварии устанавливается. Известно, что автобус принадлежит новгородскому автотранспортному предприятию «Фабус». Добавим, что всего, за минувшие выходные дни, на территории Новгородской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести.
Возможно, первопричиной аварии с автобусом послужили неблагоприятные погодные условия - снег и гололед. Ведь не успели новгородцы проводить зиму, как она вернулась с довольно обильным снегопадом.
11.03.2019 17:38 











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