



Члены комиссии по распоряжению муниципальным имуществом мэрии обсудили возможность передачи бывшего Центра служебного собаководства общественникам



Фото Возможность передачи бывшего центра служебного собаководства общественникам обсудили члены комиссии по распоряжению муниципальным имуществом мэрии Великого Новгорода. Сейчас в собственности администрации находится здание старого питомника УМВД. Оно пустует. Чтобы имущество не простаивало, его решили сдать в аренду. Первыми и единственными желающими его использовать оказались общественники фонда "Спасение". В планах активистов создать там приют для ста собак. Правда, сделать это можно будет лишь при получении президентского гранда. Заявка отправлена. А на эту поддержку, в свою очередь, можно рассчитывать лишь при наличии здания и территории. Пусть и арендованных. Именно поэтому общественники и обратились в мэрию.

Шансов получить грант (а это почти пять миллионов рублей) немного, - признаются активисты. Но они есть. Если все задуманное удастся, то на эти деньги они планируют привести в порядок здание и вольеры. На это может потребоваться почти полгода. Если же федеральные деньги не выделят, то общественники откажутся от аренды: 4 тысячи рублей в месяц плюс коммунальные платежи - сумма для них внушительная. Но в этом случае чиновникам придется самостоятельно решать проблему с бездомными животными.

В итоге, по единогласному решению, бывшее здание служебного собаководства передали в аренду фонду «Спасение» на пять лет. Пока оно продолжит оставаться пустым. Окончательно судьба приюта решится лишь после того, как будут озвучены результаты конкурса фонда президентских грантов.





