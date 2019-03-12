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Члены комиссии по распоряжению муниципальным имуществом мэрии обсудили возможность передачи бывшего Центра служебного собаководства общественникам
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Возможность передачи бывшего центра служебного собаководства общественникам обсудили члены комиссии по распоряжению муниципальным имуществом мэрии Великого Новгорода. Сейчас в собственности администрации находится здание старого питомника УМВД. Оно пустует. Чтобы имущество не простаивало, его решили сдать в аренду. Первыми и единственными желающими его использовать оказались общественники фонда "Спасение". В планах активистов создать там приют для ста собак. Правда, сделать это можно будет лишь при получении президентского гранда. Заявка отправлена. А на эту поддержку, в свою очередь, можно рассчитывать лишь при наличии здания и территории. Пусть и арендованных. Именно поэтому общественники и обратились в мэрию.
Шансов получить грант (а это почти пять миллионов рублей) немного, - признаются активисты. Но они есть. Если все задуманное удастся, то на эти деньги они планируют привести в порядок здание и вольеры. На это может потребоваться почти полгода. Если же федеральные деньги не выделят, то общественники откажутся от аренды: 4 тысячи рублей в месяц плюс коммунальные платежи - сумма для них внушительная. Но в этом случае чиновникам придется самостоятельно решать проблему с бездомными животными.
В итоге, по единогласному решению, бывшее здание служебного собаководства передали в аренду фонду «Спасение» на пять лет. Пока оно продолжит оставаться пустым. Окончательно судьба приюта решится лишь после того, как будут озвучены результаты конкурса фонда президентских грантов.


12.03.2019 16:52 











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