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Президиум областного суда прокомментировал свое решение по кассации заместителя генерального прокурора по делу Сергея Кодынева


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Сегодня президиум новгородского областного суда прокомментировал журналистам свое решение по кассационному представлению заместителя генерального прокурора, рассмотренному накануне. Поводом для встречи послужил большой общественный резонанс и широкое освещение в прессе уголовного дела в отношении бывшего руководителя «НЦСМ-Новотест» Сергея Кодынева и вынесенного ему приговора новгородской фемидой в июне 2008 года, который изменил решение суда первой инстанции. Напомним, тогда приговор был переквалифицирован по более мягкой статье - мошенничеству в предпринимательской сфере. Срок наказания значительно сокращен. Это решение как раз и оспаривала прокуратура.
По мнению прокуратуры, деятельность «НЦСМ-Новотест» по строительству также не могла быть предпринимательской и велась незаконно. Сегодня судьи пояснили журналистам, что заседание президиума Новгородского областного суда, состоявшееся накануне, было посвящено только рассмотрению доводов надзорного ведомства.
Напомним, накануне президиум Новгородского областного суда отказал в удовлетворении кассации заместителя генерального прокурора. В свою очередь, региональная прокуратура намерена обжаловать это решение в вышестоящей инстанции. И, как пояснили сегодня «Вестям», если соответствующее ходатайство появится, то рассматривать его будет уже президиум Верховного суда.
12.03.2019 17:09 











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