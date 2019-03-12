



Президиум областного суда прокомментировал свое решение по кассации заместителя генерального прокурора по делу Сергея Кодынева



Фото Сегодня президиум новгородского областного суда прокомментировал журналистам свое решение по кассационному представлению заместителя генерального прокурора, рассмотренному накануне. Поводом для встречи послужил большой общественный резонанс и широкое освещение в прессе уголовного дела в отношении бывшего руководителя «НЦСМ-Новотест» Сергея Кодынева и вынесенного ему приговора новгородской фемидой в июне 2008 года, который изменил решение суда первой инстанции. Напомним, тогда приговор был переквалифицирован по более мягкой статье - мошенничеству в предпринимательской сфере. Срок наказания значительно сокращен. Это решение как раз и оспаривала прокуратура.

По мнению прокуратуры, деятельность «НЦСМ-Новотест» по строительству также не могла быть предпринимательской и велась незаконно. Сегодня судьи пояснили журналистам, что заседание президиума Новгородского областного суда, состоявшееся накануне, было посвящено только рассмотрению доводов надзорного ведомства.

Напомним, накануне президиум Новгородского областного суда отказал в удовлетворении кассации заместителя генерального прокурора. В свою очередь, региональная прокуратура намерена обжаловать это решение в вышестоящей инстанции. И, как пояснили сегодня «Вестям», если соответствующее ходатайство появится, то рассматривать его будет уже президиум Верховного суда.





