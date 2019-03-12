



Официальный представитель правительства Новгородской области прокомментировал сообщения ряда СМИ о забастовке врачей, намеченной на 18 марта



Фото Сегодня официальный представитель правительства Новгородской области прокомментировал сообщения ряда СМИ о забастовке врачей, намеченной на 18 марта, участие в которой якобы планируют принять более сотни медиков из четырех новгородских районных больниц. Организаторами акции, если верить интернет-изданиям, выступает профсоюзная организация "Альянс врачей".

По словам Ивана Сизова, сейчас обстановка в новгородских больницах спокойная, руководство медучреждений не в курсе предстоящих протестов. Что же касается мотивов публикаций в СМИ о возможной забастовке, то их Иван Сизов комментировать не стал.





